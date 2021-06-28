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İspanya kalecisi Unai Simon'dan büyük hata!

28.06.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya kalecisi Unai Simon'dan uzun yıllar unutulmayacak, inanılmaz bir hata geldi. Savunma oyuncusunun attığı geri pası kaleci Simon kontrol edemedi ve top ağlarla buluştu.

İspanya kalecisi Unai Simon'dan büyük hata!

İspanya kalecisi Unai Simon'dan inanılmaz bir hata geldi. Son 16 turunda Hırvatistan ve İspanya karşı karşıya geliyor. İspanyol savunması orta sahada top çevirirken kalecisine doğru geri bir pas gönderdi. Kaleci Simon ise gelen pası kontrol etmek isterken topu ayağının altından kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

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Hırvatistan Milli Futbol Takımı İspanya Milli Futbol Takımı
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