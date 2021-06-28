İspanya kalecisi Unai Simon'dan büyük hata!

İspanya kalecisi Unai Simon'dan inanılmaz bir hata geldi. Son 16 turunda Hırvatistan ve İspanya karşı karşıya geliyor. İspanyol savunması orta sahada top çevirirken kalecisine doğru geri bir pas gönderdi. Kaleci Simon ise gelen pası kontrol etmek isterken topu ayağının altından kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
⚽GOOLL! İspanya kalecisi Unai Simon'dan uzun yıllar unutulmayacak, inanılmaz bir hata! Hırvatistan öne geçiyor!#EURO2020 #CRO #ESP pic.twitter.com/kOEaml83E8— TRT Spor (@trtspor) June 28, 2021
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