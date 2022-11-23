İspanya Kosta Rika'yı 7-0 mağlup etti! İspanyollar farklı kazandı...

2022 Dünya Kupası E Grubu’nda İspanya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi. Almanya'nın Japonya'ya mağlup olduğu E Grubu'nun bir diğer favorisi olan İspanya, Al Thumama Stadı’nda oynanan mücadelede rakibini 7-0 mağlup etmeyi başarırken sürprize izin vermedi.

100. GOL ONDAN GELDİ!

İspanya gol perdesini henüz mücadelenin 11. dakikasında Dani Olmo ile açtı. 24 yaşındaki oyuncu takımını öne geçiren golü kaydederken, İspanya'nın Dünya Kupaları'ndaki 100. golünü de atmış oldu.

21'DE 2-0...

Dakikalar 21'i gösterirken Marco Asensio farkı 2'ye yükseltmeyi başardı.

PENALTI VE GOL!

İlk yarıda son bölüme girilirken baskısını sürdüren İspanya, mücadelenin 30. dakikasında penaltı kazanırken, topun başına geçen Fernan Torres kaleciyi ve topu farklı köşelere göndererek ilk yarının skorunu belirledi.

İKİNCİ DEVREDE GOLLE BAŞLADI!

Mücadelede ikinci devrenin başlamasının üzerinden 9 dakika geçmişti ki Fernan Torres ikinci kez sahneye çıktı. Barcelona'nın genç yıldızı karşılaşmanın 54. dakikasında kendisinin 2 takımının ise 4. golünü kaydetmeyi başardı.

PELE'DEN SONRA...

Karşılaşmada farkı 5'e çıkaran isim ise Barcelonalı bir diğer genç yıldız Gavi oldu. 18 yaşındaki genç yıldız attığı şık golle büyük alkış toplarken skoru da 5-0'a getirdi. Gavi bu golle, Pele'nin 1958 Dünya Kupası'nda İsveç'e attığı golden bu yana gol atan en genç oyuncu oldu.

90'DA 6-0

Durdurak bilmeyen İspanya karşılaşmanın 90. dakikasında farkı Soler ile 6'ya çıkardı.

SKORU MORATA BELİRLEDİ

Karşılaşmada gol perdesini ise Alvaro Morata kapattı. Yıldız oyuncu mücadelenin 90+2. dakikasında takımının 7. golünü atarken, karşılaşmanın da skorunu belirledi.

LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU!

Alınan bu sonucun ardından E Grubu'nda averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturan İspanya'yı aynı puanla Japonya takip ederken, Almanya ve Kosta Rika'nın henüz puanı bulunmuyor.

Grubun bir sonraki mücadelesinde Kosta Rika Japonya ile, İspanya ise Almanya ile karşı karşıya gelecek.

