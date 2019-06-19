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İspanya Milli Takımı'nda Luis Enrique dönemi bitti

İSPANYA HABERLERİ  | 19.06.2019 17:51 | Son Güncelleme

İspanya Milli Takımını çalıştıran Luis Enrique, ailevi sebeplerden dolayı görevinden ayrıldığını duyurdu.

İspanya Milli Takımı'nda Luis Enrique dönemi bitti

İspanya Milli Takımı’nda Luis Enrique dönemi sona erdi. Tecrübeli çalıştırıcı, ailevi sebeplerinden dolayı milli takımdaki görevini bıraktığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Enrique’nin yardımcı hocalık görevini yürüten Robert Moreno, İspanya'nın yeni teknik direktörü oldu. 2018’in Temmuz ayında İspanya’da göreve gelen 49 yaşındaki teknik adam, 8 maçta 6 galibiyet aldı.

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