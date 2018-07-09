İspanya Milli Takımı'nın başına Luis Enrique'nin geçeceği iddia edildi!

2018 Dünya Kupası'na ikinci turda havlu atan İspanya'da geçtiğimiz gün Fernando Hierro'nun milli takımdaki görevinden ayrıldığını açıklaması üzerine "Matadorlar"ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu.

İspanya Futbol Federasyonu, bugün 11.30 ve 12.30'da iki ayrı basın toplantısı düzenleneceğini duyururken, bu toplantıların ilkinde milli takımın yeni sportif direktörünün açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor. İkinci toplantıda ise Federasyon Başkanı Luis Rubiales'in yeni teknik direktörü kamuoyuna tanıtma ihtimali var.

Söz konusu toplantılara saatler kala, İspanyol basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı...

Ülkenin prestijli gazetelerinden AS'ın haberine göre, İspanya'nın başına geçmesi en muhtemel isim Luis Enrique. Haberde 48 yaşındaki teknik adamın yanı sıra bu göreve yakın diğer adaylar olarak da, şu an herhangi bir kulüp çalıştırmayan Michel ve Quique Sanchez Flores'in isimleri ön plana çıkartıldı.

2014-2017 yılları arasında Barcelona'yı çalıştıran Luis Enrique, Katalan ekibini iki kez La Liga, bir kez Şampiyonlar Ligi, üç kez de İspanya Kral Kupası şampiyonluğuna taşımıştı. Enrique geçtiğimiz sezon herhangi bir kulüpte görev almadı.

