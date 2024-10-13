İspanya milli takımında Lamine Yamal şoku! Kadrodan çıkarıldı...

İspanya Futbol Federasyonu, 15 Ekim'de Sırbistan ile oynanacak maç öncesinde Lamine Yamal'ın kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

YAMAL'IN SAKATLIK DURUMU BELLİ OLDU

Federasyonun yaptığı açıklamada, genç futbolcunun Danimarka ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası yapılan testlerde herhangi bir sorun bulunmadığı, yalnızca aşırı yüklenme nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtildi.

KADRODAN ÇIKARILDI

Yamal, sakatlık riskinin önüne geçmek için kadrodan çıkartıldı.

Uluslar Ligi'nde Danimarka'yı 1-0'la geçen İspanya, 15 Ekim'de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.