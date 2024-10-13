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İspanya milli takımında Lamine Yamal şoku! Kadrodan çıkarıldı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.10.2024 17:28
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Uluslar Ligi'nde İspanya, Danimarka'yı 1-0 yenerek liderliğini sürdürdüğü karşılaşmada sakatlık yaşayan Lamine Yamal, önlem amaçlı Sırbistan maçının kadrosundan çıkartıldı.

İspanya milli takımında Lamine Yamal şoku! Kadrodan çıkarıldı...
Lamine Yamal

Lamine Yamal

İSP İspanya
Yaş: 17 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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İspanya Futbol Federasyonu, 15 Ekim'de Sırbistan ile oynanacak maç öncesinde Lamine Yamal'ın kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

YAMAL'IN SAKATLIK DURUMU BELLİ OLDU

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Federasyonun yaptığı açıklamada, genç futbolcunun Danimarka ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası yapılan testlerde herhangi bir sorun bulunmadığı, yalnızca aşırı yüklenme nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtildi.

KADRODAN ÇIKARILDI

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Yamal, sakatlık riskinin önüne geçmek için kadrodan çıkartıldı.

Uluslar Ligi'nde Danimarka'yı 1-0'la geçen İspanya, 15 Ekim'de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Milli Futbol Takımı Lamine Yamal
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