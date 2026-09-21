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İspanya Real Madrid maçı sonrası karıştı! Mourinho'dan olay yaratan sözler

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Atletico Madrid deplasmanında alınan ağır derbi yenilgisinin ardından faturayı hakemlere kesti. Olaylı basın toplantısında maçın orta hakemi Ortiz Arias'a "zavallı" diyen Portekizli efsane, VAR hakemi Trujillo ve Hakem Atama Komitesi'ni de yerden yere vurdu!

İspanya Real Madrid maçı sonrası karıştı! Mourinho'dan olay yaratan sözler
Emre Şen

İspanya La Liga'da oynanan dev Madrid derbisinin yankıları sürüyor. Atletico Madrid'in evi Metropolitano'da oynanan ve Real Madrid'in ağır bir yara aldığı dev mücadelenin ardından kameraların karşısına geçen teknik direktör Jose Mourinho, İspanyol futbolunu sarsacak iddialarda bulundu.

Portekizli çalıştırıcı, maçın hakemi Ortiz Arias ve VAR koltuğunda oturan Daniel Jesus Trujillo'ya kelimenin tam anlamıyla ateş püskürdü.

"İKİSİ DE NET KIRMIZI KARTTI, 11'E 9 OYNAMALIYDIK"

İspanya Real Madrid maçı sonrası karıştı! Mourinho dan olay yaratan sözler 1

Karşılaşmanın kırılma anı olarak Jude Bellingham ve Federico Valverde'ye yapılan sert müdahaleleri gösteren tecrübeli teknik adam, bu iki pozisyonun da net kırmızı kart olduğunu savundu. Hakemlerin maçı katlettiğini belirten Mourinho, "Aslında basın toplantısını yapmayabilirdik çünkü maçın tüm hikayesi burada. İkisi de net kırmızı kart. Sonrasında bir kişi eksik oynadığımız için çok büyük zorluklar yaşadık. İlk yarıda 11'e 9 oynanması gereken bir derbi vardı. 11'e 9 olsaydı maçın nasıl biteceğini hayal edin." ifadelerini kullandı.

"ZAVALLI HAKEM BASKIYLA BAŞ EDEMEDİ!"

İspanya Real Madrid maçı sonrası karıştı! Mourinho dan olay yaratan sözler 2

Hakem Atama Komitesi'ni açıkça hedef tahtasına koyan dünyaca ünlü teknik adam, çok konuşulacak şu sözleri sarf etti:

"Atletico'nun dışında mutlu olması gereken birileri varsa onlar da Hakem Atama Komitesi'dir. Her şey çok garipti. Normalde hakemler maçtan 24 saat önce belli olurken, bir hafta öncesinden hakemin kim olduğu biliniyordu. Hakem 41 yaşında ve uluslararası bir hakem bile değil. Bu zavallı adam stattaki baskıyla baş edemedi. Ardından VAR'da bulunan Bay Trujillo var; kendisinin Real Madrid'le çok zengin ve çok çarpıcı bir geçmişi var. Sadece küçük maçlar yönetmiş zavallı bir hakem ve VAR'daki beyefendi... Komiteyi tebrik ederim."

BARCELONA VE ATLETICO'YA OLAY GÖNDERME

İspanya Real Madrid maçı sonrası karıştı! Mourinho dan olay yaratan sözler 3

Sezon başından bu yana saha dışı operasyonlarla puanlarının çalındığını iddia eden tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben bıraktığımdan farklı bir lige geleceğimi düşünüyordum, bana öyle olmadığını söylediler. Osasuna karşısında iptal edilen gol gülünecek bir şey, San Sebastian'daki penaltı gülünecek bir şey, Barcelona'daki pozisyon gülünecek bir şey... Bunlar üst üste biriken şeyler. Eğer eşit şartlarda oynamamıza izin verirlerse sonuna kadar mücadele edeceğiz. Komitenin 41 yaşındaki bir hakemi ve Real Madrid'e karşı kirli bir geçmişi olan başka birini görevlendirerek sadece bir hata yaptığını düşünmek istiyorum. Fakat bu statta normal olmayan şeyler oluyor."

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José Mourinho real madrid
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