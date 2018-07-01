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Rusya tarih yazdı! İspanya da elendi

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 01.07.2018 19:40 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası son 16 turunda ev sahibi Rusya, normal süresi 1-1 biten maçta İspanya'yı penaltılarda 4-3 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. İspanya, Almanya, Arjantin ve Portekiz'in ardından Dünya Kupası'na veda eden bir diğer büyük takım oldu.

Rusya tarih yazdı! İspanya da elendi

2018 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya ile Rusya karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan İspanya, 12. dakikada Ramos'un kafa vuruşunda Ignasevich'e çarpan topun ağlara gitmesiyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 39'u gösterdiğinde Rusya penaltı kazandı. Pique'nin ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etmesi sonrası kazanılan penaltıyı Dzyuba gole çevirdi ve Rusya devreye 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıda gol arayan İspanya karşısında Rusya kalecisi Akinfeev önemli kurtarışlara imza atarak maçı uzatmalara götürdü. İki uzatma devresinde de gol olmayınca mücadele penaltı atışlarına gitti.

Penaltılarda rakibine 4-3'lük üstünlük sağlayan Rusya, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. İspanya ise Almanya, Arjantin ve Portekiz'in ardından Dünya Kupası'na veda eden bir diğer takım oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya - Rusya Dünya Kupası 2018 sergio ramos Artem Dzyuba

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