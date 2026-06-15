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İspanya'ya duvar ördü, kahraman oldu! Vozinha milyonlarca takipçiye ulaştı

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları peri masalını yaşıyor. İspanya'ya karşı iyi bir mücadele veren Yeşil Burun Adaları bir puanı almasını bildi. Maça ise Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha damga vurdu. Ülkesinde adeta kahraman olan Vozinha kısa süre içerisinde milyonlarca takipçiye ulaştı. İşte tüm detaylar...

İspanya'ya duvar ördü, kahraman oldu! Vozinha milyonlarca takipçiye ulaştı
Melih Kadir Yılmaz

Dünya, Yeşil Burun Adaları'nı konuşuyor. 2026 Dünya Kupası'nda İspanya'ya karşı iyi bir mücadele ortaya koyan Yeşil Burun Adaları kalesini gole kapattı ve bir puanı cebine koymayı başardı.

TÜM DÜNYA YEŞİL BURUN ADALARI'NI KONUŞUYOR

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları ilk puanını son Avrupa Şampiyonu'na karşı alırken, büyük başarı kısa sürede dünyada gündem oldu.

40 YAŞINDAKİ VOZİNHA MAÇA DAMGA VURDU, HAYATI DEĞİŞTİ

Maçla ilgili sosyal medyadan milyonlarca paylaşım yapıldı. Herkes Yeşil Burun Adaları'nın başarısını konuşurken, maça damgasını vuran Vozinha'nın da adeta hayatı değişti.

İspanya ya duvar ördü, kahraman oldu! Vozinha milyonlarca takipçiye ulaştı 1

DAKİKALAR İÇİNDE 2 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI

40 yaşındaki Vozinha yaptığı 7 kurtarış ile alınan beraberlikte büyük bir pay sahibi oldu ve maçın yıldızı oldu. Bu durum Vozinha'nın sosyal medya hesabına da yansıdı.

İspanya maçı öncesi Instagram hesabında 56 bin takipçiye sahip olan Vozinha kısa sürede 2 milyona yakın takipçiye ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Yeşil Burun Adaları
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