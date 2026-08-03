O haberle Sacha Boey'in dünyası başına yıkıldı!

Almanya Bundesliga'da yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Bayern Münih'te ayrılık kararı netleşti. Sportif Direktör Max Eberl ile Teknik Direktör Vincent Kompany, takım planlamasında yer almayan isimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ÜÇ FUTBOLCU İÇİN AYRILIK KARARI

Max Eberl, Joao Palhinha, Sacha Boey ve Bryan Zaragoza'nın yeni sezon planlamasında düşünülmediğini belirterek kulübün bu üç oyuncuyla yollarını ayırmayı hedeflediğini açıkladı.

Eberl, "Sacha, Bryan ve Joao olmak üzere üç oyuncumuzun ayrılığına açık olduğumuzu net bir şekilde belirttik. Bayern ile sözleşmeleri var ve buna saygı duymak zorundayız. Ancak Bayern'de hiçbirinin geleceği olmadığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

KOMPANY'DEN TRANSFER SÜRECİNE DESTEK

Sportif direktör Eberl, oyuncuların takımda kalmayı tercih etmeleri halinde önemli bir rol üstlenmelerinin zor olacağını vurgulayarak, "Eğer içlerinden biri kalmaya karar verirse, bu nispeten zor ve karmaşık olacaktır çünkü takımda önemli bir rolleri olmayacak. Kadromuzu belirledik ve üç oyuncunun kadroda yeri yok." açıklamasını yaptı.

Teknik Direktör Vincent Kompany ise kulübün süreçte şeffaf davranmasının doğru bir yaklaşım olduğunu belirterek, “Kulübün oyuncularla açık bir şekilde iletişim kurmasının olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben de bir oyuncu olarak o zamanlar bunu isterdim.” dedi.