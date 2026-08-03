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Süreç resmen başladı! 112 yıllık kulüpten kayyım başvurusu

Altay yönetimi, son üç genel kurulda başkan adayı çıkmaması ve mali sorunlar nedeniyle istifa ederek kulübe kayyım atanması talebiyle mahkemeye başvurdu.

Süreç resmen başladı! 112 yıllık kulüpten kayyım başvurusu
Cevdet Berker İşleyen

İzmir’in 112 yıllık köklü kulüplerinden Altay’da kritik bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulüpte Sinan Kanlı başkanlığındaki yönetim, görevinden istifa ederek kulübe kayyım atanması talebiyle İzmir Adliyesi’nde ilgili mahkemeye başvuruda bulundu.

GEREKÇE MALİ SIKINTILAR

Süreç resmen başladı! 112 yıllık kulüpten kayyım başvurusu 1

Yönetimin mahkemeye sunduğu dilekçede, son üç olağan genel kurulda başkan adayı çıkmaması ve kulübün içinde bulunduğu mali sıkıntılar gerekçe olarak gösterildi.

Mahkemenin kayyım ataması halinde, görevlendirilecek kayyımın seçimli genel kurul kararı alması bekleniyor. Ancak bu süreçte de başkan adayı çıkmaması durumunda, Altay’ın tasfiye edilmesi ihtimalinin gündeme gelebileceği ifade edildi.

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Altay kayyum son dakika
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