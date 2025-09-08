İspanya'ya karşı alınan ağır yenilginin ardından Nihat Kahveci durmadı! ‘‘Beni kahreden bu...'' dedi ortalık karıştı...

A Milli takım İspanya karşısında alınan 6-0’lık büyük hezimetin ardından 2026 Dünya Kupası yolunda büyük yara alırken, maç sonu yorumcular eleştiri yağmuruna tuttu. Yorumcu Nihat Kahveci’nin ‘‘Bizim İspanya ile aramızda bu kadar fark yok." Yorumu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

'' BENİ KAHREDEN BU...''

Nihat Kahveci, "İspanya favoriydi zaten. 10 maç oyna birini kazanırsın. Mucize bekledik, felaket yaşadık ama. Tamam İspanya son Avrupa Şampiyonu ama sen de son çeyrek finalistsin. Çeyrek Finale gelmiş bir takımla şampiyon bir takımın arasında bu kadar fark olur mu ya? Beni kahreden bu. 6-0 bitti. Bize 0 değil -5 yazıyorum.’’ dedi.

‘’BÖYLE BİR FUTBOLCU OLAMAZ YA’’

Kahveci, ‘‘Bu kadar olur mu ya? Bize 3 gol atan oyuncu 8 numara oynuyor. Merino, orta sahada oynayıp 3 gol attı. Pedri 1 gol 1 asist yaptı. 2 Orta saha oyuncusu 5 gol attı. Yamal da çok iyi oynadı. Türkiye sınırları içerisinde -televizyondan da olsa- izlediğim en iyi topçulardan. 18 yaşında böyle bir futbolcu olamaz ya.’’ diye konuştu.

‘‘BİZİM İSPANYA İLE ARAMIZDA BU KADAR FARK YOK’’

Nihat Kahveci, ‘‘Uğurcan'ın 6 kurtarışı var. Hepsi de net gol pozisyonuydu. Nico Williams ilk yarıda Konya'dan Kayseri'ye vurdu. Yamal da iki tane çok kötü vurdu. Bizim İspanya ile aramızda bu kadar fark yok.’’ ifadelerinde bulundu.