İspanya'ya patron olarak döndü! İşte Lionel Messi'nin yeni takımı

Dünya futbolunun yaşayan efsanelerinden Lionel Messi, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Saha içindeki başarılarıyla tarihe geçen Arjantinli yıldız, bu kez futbolun yönetim tarafında adından söz ettirecek bir adım attı.

ARTIK BİR PATON

İspanya 3. Lig ekiplerinden UE Cornellà’yı satın aldığı belirtilen Messi, böylece futbol dünyasında farklı bir rol üstlenmiş oldu. Bu hamle, sadece bir yatırım değil; aynı zamanda futbol aklını saha dışına taşıma girişimi olarak görülüyor.

BARCELONA VE KATALONYA BAĞI

Messi’nin bu kararı, yıllarca formasını giydiği FC Barcelona ile olan güçlü bağlarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Katalonya bölgesine duyduğu aidiyetin bu yatırımda önemli rol oynadığı ifade ediliyor.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu hamle, Messi'nin Barcelona ile olan yakın bağlarını ve Katalonya'da sporun ve yerel yeteneklerin geliştirilmesine olan bağlılığını güçlendiriyor; bu bağlantı, FC Barcelona'daki yıllarına dayanıyor ve o zamandan beri sürdürülüyor."

YILDIZLAR KERVANINA KATILDI

Kariyerine MLS ekibi Inter Miami CF’de devam eden Messi, bu hamlesiyle kulüp sahibi olan eski yıldızlar arasına katıldı. Daha önce David Beckham ve Ronaldo Nazário da benzer adımlar atmıştı.

Messi’nin etkisiyle UE Cornellà’nın İspanyol futbolunda nasıl bir yükseliş yakalayacağı ise şimdiden büyük merak uyandırıyor.