İspanyol basını Arda Güler'in o hareketini konuşuyor! Kaleyi santradan hedef aldı: "Dünyadaki tüm haber programlarına çıkmaya çalışıyor" denildi...

La Liga'nın 17. haftasında Real Madrid deplasmanda Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldı.

TAM 6 GOL

Mücadeleye hızlı başlayan Rayo Vallecano, 4. dakikada Unai Lopez'in golüyle 1-0 öne geçti. 36. dakikada Khalid Abdul Mumin'in golüyle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, Real Madrid’in hızlı reaksiyonuna engel olamadı. Madrid ekibi, 39. dakikada Federico Valverde’nin, 45. dakikada ise Jude Bellingham’ın golleriyle sadece 6 dakika içinde skoru 2-2’ye getirdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında, 56. dakikada Rodrygo’nun golüyle öne geçen Real Madrid, 64. dakikada İsi Palazon’un golüne engel olamayınca sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

ARDA GÜLER'DEN 2 ASİSTLİK PERFORMANS

Milli futbolcumuz Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla ilk kez üst üste iki maçta ilk 11'de görev aldı. 79 dakika sahada kalan genç yıldız, yaptığı 2 asistle karşılaşmada yıldızlaştı.

SANTRADAN VURDU

Rayo Vallecano-Real Madrid maçının başlangıcında Arda Güler, kimsenin beklemediği bir harekete imza attı. Santra vuruşunu Jude Bellingam ile yapan milli futbolcu, ilk saniyeden direkt olarak kaleyi hedef aldı ancak top az farklı üstten auta çıktı.

İSPANYA'DA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Arda Güler'in bu denemesi İspanya basınında geniş yankı uyandırdı.

İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden MARCA, milli futbolcumuz için "Türk oyuncu ilk düdükle birlikte sol ayağı ile kaleci Batalla'yı denedi ama o da uyanıktı" ifadelerini kullandı.

AS, Arda Güler’in bu denemesi için özel bir haber yaparak, “Arda Güler, maçın ilk yarısında dünyadaki tüm haber programlarına çıkmaya çalışıyor.” başlığını attı.

Mundo Deportivo ise şutu şu sözlerle değerlendirdi: “Düello, Arda Güler’in orta sahadan kaleci Batalla’yı şaşırtmaya çalıştığı şutla başladı. Arda Güler bir gol attı, ancak bu gol net bir ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.”

Relevo'da ise yine Arda'nın söz konusu şutu için, "Arda Güler doğrudan Rayo kalesine bir şut gönderdi. Bu maçın başlangıcıydı. Vallecas'ta farklı bir futbol türünün yaşandığının kesin kanıtı. Türk forvetin şutu, Rayo'nun mücadele eden ama süper olmayan bir Real Madrid takımından bir puan kazandığı, liderliğin tehlikede olduğu zorlu bir karşılaşmanın başlangıcıydı." sözlerini kaleme aldı.