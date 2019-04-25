Süper Lig'i karıştıracak Arda Turan ve Galatasaray iddiası!

Katalonya'da yayım yapan El Confidencial ve Barcelona ile yakınlığıyla bilenen Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona'nın Arda Turan transferi için önceliği Başakşehir ama İstanbul ekibi, böyle bir anlaşmaya sıcak bakmıyor.

"BİR BAŞKA OPSİYON GALATASARAY"

Milli futbolcunun satışıyla gelir elde etmeyi planlayan Barça, Arda Turan'ın Türkiye'de yaşadığı saha dışı olaylar nedeniyle bu amacında zorlanacağı belirtiliyor. Haberde transfer için bir diğer opsiyonun Galatasaray olduğu yazıldı. Daha önce Arda Turan'ın sarı-kırmızılı kulübe döneceği ancak yüksek maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşmediği iddia edilmişti.

Ocak 2018'de Arda Turan için düzenlenen imza töreninde konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Arda Turan yarım sezon 2 milyon Euro artı bonus, önümüzdeki sezon için de 4 milyon Euro artı bonus olarak sözleşme imzalamıştır. Transfer için opsiyon ilk bizde. Barcelona'ya hiç ödeme yapmadan Arda'nın bonservisine yüzde 25 oranında ortak olduk. Önümüzdeki yıl satıldığı takdirde yüzde 20, bir sonraki yıl satıldığı takdirde yüzde 25 bize ödemek durumundalar. 41 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli yatırımı yapılmışken Barcelona'ya hiç bir bedel ödemiyoruz. Şampiyon olursak 300 bin Euro ödeme yapılacak" ifadelerini kullanmıştı.

