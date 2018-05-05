İspanyol basını Bursaspor'un Timsah Arena Stadı'nı mercek altına aldı!

Bursaspor'da, yapımı tamamlanan ve dış cephesinde 'Timsah' simgesi kullanılan stadyumu İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.

Haberin detaylarında şu ifadelere yer verildi;

''Bursaspor'un Stadı Timsah Arena, futbol sahnesinde ki en inanılmaz ve viral stadyumlardan biri.

'Lacoste' markasının da simgesi olan timsah, tesadüf sonucu Bursaspor'un stadyumunda kullanılmış ancak, Bursaspor taraftarı kendine ''Yeşil Timsahlar'' diyor.

Buna ek olarak, Timsah Arena 2015 yılında açıldı. 43.331 seyirci kapasitesine sahip. Türkiye ve Almanya'nın kıyasıya yarıştığı EURO 2024 adaylığı için Türkiye'nin listesinde yer alan bir stadyum.

Ayrıca, EA Sports'un lisanslı oyunu olan FIFA 18'de Türkiye Süper Lig'in işletme hakkı var ve FIFA 19 oyununda Timsah Arena'yı görmememiz için hiç bir neden yok''

(Sporx)

