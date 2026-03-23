İspanyol derbisinde Real Madrid güldü! Çılgın maçta 5 gol 1 kırmızı kart

İspanya, unutulmaz bir Madrid derbisine sahne oldu! Real Madrid Atletico Madrid’i 3-2 mağlup ederek, önemli bir galibiyete imza attı.

5 GOL, 1 KIRMIZI KART: MADRİD’DE ADRENALİN TAVAN YAPTI!

Real Madrid ve Atletico Madrid arasındaki dev randevu, adına yakışır bir kaosa ve heyecana sahne oldu. Toplamda 5 golün atıldığı, tansiyonun bir an bile düşmediği ve 1 kırmızı kartın çıktığı mücadelede rakibini mağlup etmeyi başaran Real Madrid oldu.

AÇILIŞ LOOKMAN, KAPANIŞ VINICIUS'DAN!

Derbide ilk gol, Atletico Madrid'den geldi. Konuk takımda Ademola Lookman, 33. dakikada ağları havalandırırken, maçta kapanış golüise Brezilyalı Vinicius Junior'dan geldi.

Real Madrid'in gollerini Vinicius Junior (2) ve Federico Valverde attı. Atletico Madrid'in gollerini ise Ademola Lookman ve Nahuel Molina kaydetti.

Eflatun-beyazlılarda Federico Valverde, 77. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

MAESTRO İŞ BAŞINDA: ARDA GÜLER’DEN %97’LİK REKOR!

Maçın başından sonuna kadar oyunun merkezinde yer alan Arda Güler, Atletico Madrid karşısında adeta bir pas profesörü gibi hareket etti. Maç boyunca sadece 2 pas hatası yapan genç yetenek, toplamda 59 pas denemesinin 57’sini isabetli göndererek %97 gibi ulaşılması güç bir başarı yüzdesine ulaştı. Sahadaki tüm oyuncular arasında en yüksek pas isabet oranına sahip olan Arda, Real Madrid hücumlarını bir satranç ustası titizliğiyle yönetti.

YİNE YAPIYORDU YAPACAĞINI...

Milli futbolcumuz Arda Güler, Elche maçının ardından Madrid derbisinde de bir jeneriklik gole daha imza atıyordu. Arda karşılaşmanın 14. dakikasında sağ kanattan gelen ortaya ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla şık bir vole vurdu. Sekerek kaleye yönelen top çok az farkla auta çıktı.

AİLESİDE DESTEK OLDU!

Arda Güler'in ailesi Real Madrid - Atletico Madrid derbisini yerinden takip etti.

DEV MAÇ ÖNCESİ BERNABEU'DA KOREOGRAFİ

Santiago Bernabéu’nun devasa tribünleri, Madrid derbisinin başlama düdüğüyle birlikte adeta dile geldi ve futbol tarihine geçecek görsel bir şölene ev sahipliği yaptı. On binlerce kartonun aynı anda havaya kalkmasıyla oluşan devasa koreografi, stadyumu boydan boya "Eflatun-Beyaz" bir kaleye dönüştürürken, kale arkasında yükselen dev pankartta Real Madrid’in asaletini simgeleyen figürler gökyüzüne uzandı.