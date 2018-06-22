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İspanyol futbolcular Sergio Ramos ve Lucas Vazques eksi 100 derecede tedavi oldu

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 22.06.2018 15:16 | Son Güncelleme

Dünya Kupası'nda Fas ile karşılaşacak olan İspanya Milli Takımı oyuncuları Sergio Ramos ve Lucas Vazques sakatlıklarının tedavisi için eksi 100 derecede tedaviye başladı.

Dünya Kupası'nda B Grubu'nda Fas, İran ve Portekiz ile mücadele eden İspanya Milli Takımı, 25 Haziran’da oynanacak olan Fas maçına hazırlanıyor. Grup liderliği için Portekiz ile çekişen İspanya'da Sergio Ramos ve Lucas Vazques, İran maçında hafif sakatlıklar geçirmişti. Karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılan futbolcular için farklı bir sistemde tedavilerine başlandı. Daha önce Jack Wilshere ve Ribery’nin de tedavi olurken görüntülerini paylaştığı kriyoterapi tedavi yöntemi birçok sağlık sorununda kullanılmaya başlandı. Real Madrid’den ayrılması gündemde olan Cristiano Ronaldo’nun da kaslarını bu sistemi kullanarak geliştirdiği iddia edilmişti. Bu yöntemle ilgili ilk kez görüntüler paylaşılırken, oyuncuların eksi 100 derecede tedavi oldukları gözlendi.

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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası sergio ramos Lucas Vazques

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