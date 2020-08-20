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İspanyol heyet, ülkedeki su ürünleri üretici örgütleri için Tekirdağ’da

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 20.08.2020 14:34 | Son Güncelleme

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Avrupa Birliği (AB) Ortak Piyasa Düzeni ile uyumlu olarak Türkiye’deki Su Ürünleri Üretici Örgütlerini desteklemek üzere, kurumsal ve hukuki çerçeveyi oluşturmak amacıyla İspanyol heyeti ağırladı.Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Avrupa Birliği (AB) Ortak Piyasa Düzeni ile uyumlu olarak Türkiye’deki Su Ürünleri Üretici Örgütlerini desteklemek üzere, kurumsal ve hukuki çerçeveyi oluşturmak amacıyla başlatılan "Su Ürünleri Üretici Örgütleri İle Bakanlık İl Müdürlüklerinin Ortak Piyasa Düzeni ile Uyumlu Olarak Kapasitesinin Geliştirilmesi" başlıklı eşleştirme Projesi kapsamında Tekirdağ’a gelen İspanyol Teknik Heyeti makamında misafir etti.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Avrupa Birliği (AB) Ortak Piyasa Düzeni ile uyumlu olarak Türkiye’deki Su Ürünleri Üretici Örgütlerini desteklemek üzere, kurumsal ve hukuki çerçeveyi oluşturmak amacıyla İspanyol heyeti ağırladı.
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Avrupa Birliği (AB) Ortak Piyasa Düzeni ile uyumlu olarak Türkiye’deki Su Ürünleri Üretici Örgütlerini desteklemek üzere, kurumsal ve hukuki çerçeveyi oluşturmak amacıyla başlatılan "Su Ürünleri Üretici Örgütleri İle Bakanlık İl Müdürlüklerinin Ortak Piyasa Düzeni ile Uyumlu Olarak Kapasitesinin Geliştirilmesi" başlıklı eşleştirme Projesi kapsamında Tekirdağ’a gelen İspanyol Teknik Heyeti makamında misafir etti. Bu kapsamda "Su Ürünleri Üretici Örgütleri İle Bakanlık İl Müdürlüklerinin Ortak Piyasa Düzeni İle Uyumlu Olarak Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi" Toplantısı gerçekleştirildi.
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı salonunda İl Müdür Yardımcısı Ahmet Tokgöz’ün Başkanlığında, teknik heyet tarafından Avrupa Birliği’nin Ortak Balıkçılık Politikasının Ortak Piyasa Düzeninde Balıkçılık ve Su Ürünleri Üretici Örgütlerinin Rolleri ve Önemi, Su Ürünlerinin Pazarlanması ile Üretim ve Pazarlama konularında sunum yapılarak Tekirdağ’da mevcut olan ve Tarım ve Orman Bakanlığının sorumluluk alanında bulunan su ürünleri kooperatifleri yönetim kurulu üyelerine eğitim verildi.

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