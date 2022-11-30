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İspanyol tenisçi Fernando Verdasco'ya iki ay men cezası!

30.11.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doping testinde yasaklı maddeye rastlanan İspanyol tenisçi Fernando Verdasco'ya spordan iki ay men cezası verildi.

İspanyol tenisçi Fernando Verdasco'ya iki ay men cezası!

Tek erkeklerde eski dünya 7 numarası İspanyol tenisçi Fernando Verdasco'ya spordan iki ay men cezası verildi.

Uluslararası Teniste Dürüstlük Biriminden (ITIA) yapılan açıklamaya göre, 39 yaşındaki tenisçinin şubat ayında katıldığı ATP Challenger turnuvası öncesindeki doping testinde, metilfenidat adlı yasaklı maddeye rastlandı.

Verdasco, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD) tedavisinde kullanmak amacıyla bu maddeyi uzun süredir kullanmasına rağmen yenilenen reçetesini ITIA'ya yollayarak izin almayı unuttu.

ITIA, Verdasco'ya ilk olarak iki yıl men cezası verildiğini, tenisçinin kasıtlı olarak hile yapmaması ve ihmali göz önüne alınarak bu cezanın iki aya düşürüldüğünü duyurdu.

Grand slam turnuvalarından Avustralya Açık'ta yarı, Wimbledon ve ABD Açık'ta ise çeyrek finale kalma başarısı gösteren ve 2009 yılında dünya sıralamasında 7. basamağa kadar çıkan Verdasco ise ihmali gerekçesiyle verilen cezayı gönüllü olarak kabul ettiğini açıkladı.

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