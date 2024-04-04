SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. İspanyol tenisçi Nadal, Monte Carlo Masters'tan çekildi

İspanyol tenisçi Nadal, Monte Carlo Masters'tan çekildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.04.2024 21:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 7-14 Nisan'da düzenlenecek Monte Carlo Masters Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu.

Monte Carlo Masters'ın 11 şampiyonlukla en başarılı ismi Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef Monte Carlo'da oynamayacağımı söylemek zorundayım. Vücudum bana izin vermiyor. Benim için çok önemli olan turnuvalarda tekrar oynamak ve rekabet etmek için azimle her gün çok çalışıp maksimum çabayı göstersem bile Monte Carlo'da oynayamayacağım bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki Nadal, bu sezon sadece Brisbane'deki turnuvada mücadele etti.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
G.Saray'a gün doğdu! Bayern, Boey'i gönderiyorG.Saray'a gün doğdu! Bayern, Boey'i gönderiyor
Şenol Güneş: Tekrar geriye dönmek isterim!Şenol Güneş: Tekrar geriye dönmek isterim!
Şenol Güneş: Tekrar geriye dönmek isterim!Şenol Güneş: Tekrar geriye dönmek isterim!
Anahtar Kelimeler:
Tenis son dakika nadal yaşında da,
En Çok Okunan Haberler
TFF'den F.Bahçe'nin Süper Kupa erteleme talebine yanıt!

TFF'den F.Bahçe'nin Süper Kupa erteleme talebine yanıt!

'Görevden alınacak iki isim belli oldu' iddiası

'Görevden alınacak iki isim belli oldu' iddiası

Ardahan'ı CHP kazanmıştı! YSK seçimlerin yeniden yapılmasına karar verdi

Ardahan'ı CHP kazanmıştı! YSK seçimlerin yeniden yapılmasına karar verdi

Fenerbahçe'den akıllara durgunluk veren plan! Kendilerini böyle hükmen mağlup ettirecekler

Fenerbahçe'den akıllara durgunluk veren plan! Kendilerini böyle hükmen mağlup ettirecekler

G.Saray'a gün doğdu! Bayern, Boey'i gönderiyor

G.Saray'a gün doğdu! Bayern, Boey'i gönderiyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.