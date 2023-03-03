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İspanyol turistler Sinop'taki kermeste depremzedeler için bağışta bulundu

03.03.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan İspanyol turistler, depremzedeler yararına açılan kermesi ziyaret ederek bağış gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki depremlerin ardından afetzedelere yönelik yardım kampanyaları devam ediyor.

Boyabat ilçesinde de AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığınca "Kadın eli kadın gücü" sloganıyla depremzedelere destek amacıyla kermes düzenlendi.

Gezi amacıyla ilçede bulunan İspanyol turistler de kermesi ziyaret edip alışveriş yaparak afetzedeler için bağışta bulundu.

İspanyol turist Juan Diaz Capelli AA muhabirine, depremin sadece Türk insanını değil, tüm dünyayı derinden sarstığını söyledi.

İlçede gezerken kermes çadırını gördüğünü belirten Capelli, şöyle konuştu:

"Rehberime ne için olduğunu sordum. Rehberimiz, deprem bölgesine yardım için çalışmalar yapıldığından bahsetti. Biz de yardım yapmak istedik. İspanya'dayken Türkiye Büyükelçiliğine depremde zarar görenler için yardım yapmak istedim ancak yardım amacıyla gelenlerin oluşturduğu uzun bir sıra vardı. Zamanım kısıtlı olduğu için yardım edememiştim. Buradaki çadırda yardım amaçlı etkinlik olduğunu öğrenince İspanya'da yapamadığım yardımı yapmak istedim. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

AK Parti Boyabat Kadın Kolları Başkanı Zehra Okur da yapılan bağışın kendilerini çok duygulandırdığını dile getirerek, "Para bağışında bulundular. Ülke genelinde olduğu gibi dünya medyasında da yer olan bir afeti yaşadık. Herkes bu afetin yaralarını sarmak için elini taşın altına koydu." dedi.

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deprem Sinop İspanya

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