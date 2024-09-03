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İspanyollar Arda Güler krizinin arka planını açıkladı! 'Niyeti kötü değildi ama...'

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.09.2024 16:54
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Dünya devi Real Madrid forması giyen Arda Güler, Jude Bellingham'ın sakatlanmasıyla birlikte ideal 11'in bir parçası olarak düşünülüyordu. Ancak Eflatun - beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli oyuncuyu son iki maçta da yedek bıraktı. Hatta 19 yaşındaki futbolcu, son oynanan Real Betis maçında 1 dakika bile süre almamıştı. Arda ile ilgili İspanyol basınından çarpıcı bilgiler geldi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Dünya devi Real Madrid'de Arda Güler, gündem konusu olmaya devam ediyor. Eflatun - beyazlılarda ikinci senesini geçiren milli oyuncu, bu sezon geçen sezona nazar daha fazla süre alması bekleniyordu. Özellikle de Jude Bellingham'ın sakatlanmasıyla birlikte Real Madrid'de ideal 11'in bir parçası olacağı düşünülüyordu. Ancak teknik direktör Carlo Ancelotti, 19 yaşındaki futbolcuyu son iki maçta da yedek bıraktı. Hatta ligdeki son maçta hiç süre vermemesi dikkatleri çekmişti. Bu yaşananlarla ilgili İspanyol basınında çarpıcı bilgiler geldi.

YENİ SEZONA DAHA FAZLA SÜRE ALARAK BAŞLAMIŞTI

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Arda Güler yeni sezona daha fazla süre alma umuduyla başlamıştı. Sezonun ilk maçı olan UEFA Süper Kupasına ve Ligdeki ilk maça sonradan oyuna dahil olmuştu. Jude Bellingham'ın sakatlanmasıyla beraber 11'e monte edilmesi beklenen milli oyuncu, ikinci hafta oynanan Valladolid maçına 11'de başlamıştı.

MİLLİ ARAYA TEDİRGİN GİRDİ

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İspanyol basınından Diario AS'ta yer alan haberde, Real Madrid'de Arda Güler'in hoşnutsuz olduğu ve millî maç arasına moralsiz girdiği bildirildi. Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

"Arda Güler, millî maç arasına tedirgin girdi. Aynı şekilde Real Madrid taraftarlarının büyük bir kısmı da onun bu durumuyla baş başa kaldı. Ancelotti, Arda için 'Gelecek sezon çok önemli olacak' demişti. Yazın dilden dile dolaşan ve Valladolid karşısında meyvesini veren bir cümleydi.

'HİÇBİR FAYDASI OLMADI'

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Arda, Real Valladolid maçında Modric ve Ceballos'un önünde ilk 11'de başladı. Onun zamanıydı... Ama onun öğleden sonrası değildi. O andan itibaren de alacakaranlıkta kaldı. Las Palmas maçında yedekti ve ikinci yarıda oyuna girerek maça dinamizm kattı. Ama hiçbir faydası olmadı, hatta çok uzaktaydı.

'HOŞNUTSUZ'

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Betis'e karşı tek bir dakika bile oynamadı. Oyuncu, millî maç arasına hoşnutsuz girdi. Pazar günü Alberola Rojas son düdüğü çaldığında, soyunma odalarına giden tünele yöneldi. Başı öne eğik, bastırılmış bir şekilde.

'KUTLAMALARA KATILMADI'

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Diğer takım arkadaşları sahada galibiyeti kutlarken o kenardaydı. Ve maç sonu galibiyet kutlamasına katılmadı.

'NİYETİ KÖTÜ DEĞİLDİ'

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Hiçbir kötü niyet barındırmayan bir kararla ayrıldı: Güler, bu hareketinin kaba bir jest olarak görülebileceğinin farkında olmadan ayrıldı. Niyeti bu değildi.

'ARDA İÇİN ÇOK FAZLA ARZU VAR'

İdman

Ama tüm bunlar, Arda'nın nasıl hissettiğine dair bir fikir veriyor. Valladolid'den bu yana olanla bir iğne gibi saplandı. Hem kendisinin hem de onu ilk 11'de gördüklerinde gözleri parlayanların. Arda Güler için çok fazla arzu var. Kendisi de çok fazla arzu duyuyor. Ama bir gecede Vietnam anıları geri geldi.

'ÖNÜNDE CEBALLOS'UN VARLIĞI BİR DARBE OLDU'

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Modric'in ilk 11'de olması sıradan bir rotasyon olarak anlaşıldı, çünkü o hala Modric. Kaptan, amblem, dümen. Ancak pazar gecesi önünde Ceballos'un varlığı Arda için bir darbe oldu. Her yönden beklenmedik bir şeydi.

'TÜRKİYE'YE ODAKLANMIŞ DURUMDA'

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Güler millî maç arasına, durumunun arzu edilmeyecek kadar değişken olduğu hissiyle girdi. Bu takımda tartışmasız olmak, şu aşamada hâlâ bir ütopya. Ancak son iki maç günü yaşadıkları da adeta bir tutulma. Oyuncu halihazırda Montella'nın emri altında ve Türkiye'nin bu ara oynayacağı iki maça odaklanmış durumda.

'BEN BURADAYIM DEMESİ İÇİN ÇİFTE FIRSAT'

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Arda'nın iki maça da 11'de başlaması bekleniyor. Bu, bazı mesajlar vermesi ve 'Ben hâlâ buradayım' demesi için çifte bir fırsat. Bu arada Madrid, yaklaşık 72 maç oynayacak ve orta sahada Güler'in çok fazla süresi olacak. Önemli gecelerde oynayıp oynamayacağı tartışılacak ama istikrar bulacaktır.''

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Anahtar Kelimeler:
Carlo Ancelotti Arda Güler real madrid
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