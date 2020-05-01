İspanyollar duyurdu: Arda Turan, Galatasaray'a dönecek

İspanyol 'Sport' gazetesi, devre arasında Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyen 33 yaşındaki oyuncunun, özellikle Fatih Terim'in yoğun ısrarları sonucunda yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı yeniden giyeceğini belirtti.
Koronavirüs sürecinde Turan ve Terim'in yoğun bir telefon trafiği yaşadığının anlatıldığı haberde, Arda'nın mukavelesinin sona erecek olmasından dolayı sarı-kırmızılı kulübün herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek olmasının da bu transferi kolaylaştıracağı ifade edildi.
Arda Turan'ın takımda ağabeylik görevi üstleneceği ve özellikle genç oyuncuların takıma kazandırılmasında önemli rol oynayacağı da dile getirildi.
(İHA)
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