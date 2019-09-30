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İspanyollar Erik Dalı oynarsa! Muhteşem anlar

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 30.09.2019 14:21 | Son Güncelleme

İspanya’da bir dans okulu, son yılların en çok sevilen ve düğünlerin vazgeçilmez oyun havalarından olan Erik Dalı’na muhteşem bir koreografi yapmış. Ortaya öyle güzel görüntüler çıkmış ki izlerken yüzünüzdeki gülümsemeye hakim olamayacaksınız. İşte o anlar...

İspanya'daki bir dans okulu, düğünlerin en eğlenceli ve en vazgeçilmez şarkısı haline gelen Erik Dalı eşliğinde öyle güzel bir koreografiye imza attı ki o anlar sosyal medyada hem paylaşım rekoru kırdı hem de büyük beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE YAYILDI

Düğünlerin vazgeçilmez şarkısı olan Erik Dalı eşliğinde gelin ve damatların özel dans gösterilerine tanık olmuştuk. Son olarak İspanya'daki bir dans okulu Erik Dalı eşliğinde öyle bir dans etti ki resmen bu neşeli oyun havasına yeni bir soluk getirdi. Flamenko ekibinin Erik Dalı performansı ise sosyal medyada kısa sürede yayılırken binlerce yorum ve beğeni aldı.

ENERJİK ve EĞLENCELİ BİR PERFORMANS

Profesyonel Duarte Dans Okulu'nda Erik Dalı eşliğinde İspanyol dans figürleriyle yeni bir oyun denemesi yapıldı. Her yaş grubundan kişilerin olduğu dans performansı, enerjik ve eğlenceli görüntüleriyle izleyenlerin yüzünü gülümsetip içini ısıtmayı başardı.

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