Isparta 32 Spor’dan transfer şov

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, 2. Yarı öncesinde dış transferde atağa geçildi.

Pembe-yeşilliler, dış transferde Çubukspor’dan kanat oyuncusu Nurettin Çakır, orta saha İsa Taşdemir, sol bek Kaan Oruç, Atakum Belediyespor’dan kaleci Ali Yasin Demir, İstanbul Beyoğlu Yeni Çarşıspor’dan sağ bek Güven Şen ve Burdur Bucak Belediye Oğuzhanspor’dan stoper Emin Ergün’ü transfer etti.

Yönetimin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıkan transferler, Isparta’da şampiyonluk yaşamak istediklerini söylediler.

