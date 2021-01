Isparta Belediyesi 2020’de 250 projeye ruhsat verdi

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya ile bir araya gelen oda temsilcileri, İmar Müdürlüğünün özverili çalışmalarından dolayı başta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz, yeni bir yıla girdiklerini, yılsonu dolayısıyla yoğun bir proje dönemi geçtiğini dile getirdi. Korkmaz, Isparta Belediyesi İmar Müdürlüğünün büyük bir özveri ile çalıştığını ve aralık ayında 100 adet projenin çıktığını kaydederek, “Bu bağlamda büyük bir özveri ile çalışan İmar Müdürlüğümüzün değerli çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bu çalışma bizim ve Isparta için değerli. Özellikle yatırımların hızlı bir şekilde yapılması adına İnşaat sektörü, önemli ve içerisinde birçok sektörü barındırıyor. Bunun hızlı bir şekilde ilerlemesi lazım. Başta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen olmak üzere, başkan yardımcılarımıza, İmar Müdürlüğümüze ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Sorunsuz bir dönem geçirdik, sadece aralık ayında 100’e yakın proje çıktı. Bizde İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliği olarak her zaman belediyemizin yanındayız. Isparta’mız, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için yapılması gereken ne varsa yapmayı taahhüt ediyoruz. Herhangi bir sorun karşısında, ilettiğimizde anında çözüm üretiliyor. Ayrıca bugünkü görüşmemizde de yerinde şantiye şeflerini de hep birlikte denetleyeceğiz. Bu bizim için önemli bir adım. Oda olarak her zaman göreve hazırız” dedi.

Yeni yıl öncesinde İmar Müdürlüğü olarak yoğun bir süreç geçirdiklerini dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya da “Bu yoğunluktan dolayı personelimiz cumartesi-pazar, gece gündüz demeden bir aydan bu yana aralıksız çalıştı. İmar Müdürlüğü personelimiz yılbaşı akşamı saat 23.30’a kadar mesai yaptı ve projeleri bir an önce çıkarmaya çalıştılar. Her zaman olduğu gibi Isparta Belediyesi olarak, başkanımızın talimatları doğrultusunda istişareye açık olduğumuz bu süreçte projelerin hızlı çıkarılması, özellikle ilk konumuz” şeklinde konuştu.

İnşaat sektöründe projelerin hızlı çıkmasıyla birlikte piyasada da bir hareketlilik yaşandığına değinen Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya, “Çünkü inşaat sektörü ekonominin dinamiklerinden. Bu pandemi sürecinde ilk aylarda proje az gelmişti. 2020 yılı itibariyle ortalama 250 projemiz çıktı. Son bir ay içerisinde de 100 projenin ruhsatını verdik. İnşallah bundan sonraki süreçte de meslek odalarımızla, İmar Müdürlüğü olarak, Isparta Belediyesi olarak diyaloglarımızı geliştirerek, hızlı proje onaylarını çıkararak sektörümüzün önünü açmak istiyoruz. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref beye ve ekibine teşekkür ediyoruz. Yine İmar Müdürümüz ve ekibine de teşekkür ediyorum” dedi.