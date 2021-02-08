Isparta Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı

Isparta Belediyesi’nden yapılan açıklamada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve başkan yardımcılarının isimlerini kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulundukları belirtilerek, vatandaşlardan bu tür taleplere itibar etmemeleri istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen ve belediye başkan yardımcılarımızın isimleri kullanılarak, iş insanları ve vatandaşlar aranarak, ihtiyaç sahibi kişilere yönelik nakit yardımında bulunulmasının istendiği öğrenilmiştir. Gerek Isparta Belediyesi, gerek Belediye Başkanımız ve başkan yardımcılarımızdan, hiçbir vatandaşımızdan herhangi bir ad altında ayni ya da nakdi yardım talebinde bulunulmamıştır. Bundan sonra da bulunulmayacaktır. Belediyemiz ve Belediye Başkanımız ile başkan yardımcılarımız adına talepte bulunan kişi veya kişilere kesinlikle itibar edilmemelidir.”



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