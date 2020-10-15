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Isparta Belediyesi’nden su baskınlarını önleyecek hamle

ISPARTA HABERLERİ  | 15.10.2020 17:00 | Son Güncelleme

Isparta Belediyesi, Fatih Mahallesi alt bölgeleri ile Kolçelik Kavşağında yoğun yağışlar sonrasında meydana gelen su baskınlarını gidermek amacıyla yağmur suyu hattı çalışmaları gerçekleştiriyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında 202 Cadde ile 206 Cadde arasında kalan 4579 Sokakta, 800 metre uzunluğunda yağmur suyu hat döşeme çalışmaları yapılıyor.

Isparta Belediyesi, Fatih Mahallesi alt bölgeleri ile Kolçelik Kavşağında yoğun yağışlar sonrasında meydana gelen su baskınlarını gidermek amacıyla yağmur suyu hattı çalışmaları gerçekleştiriyor.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında 202 Cadde ile 206 Cadde arasında kalan 4579 Sokakta, 800 metre uzunluğunda yağmur suyu hat döşeme çalışmaları yapılıyor. Yine hat üzerindeki kanal hatlarında da kontroller gerçekleştiriliyor ve sorunlar varsa gideriliyor. Yerin yer yer 5 metre derinliğinden süren çalışmalarda, 800’lük beton büzler döşeniyor.
Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar, yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Muhtar Başpınar, “Bu bölgede şiddetli yağışlarda su birikintileri ve yer yer evlerde su baskınları yaşanıyordu. Bu sorunlarımızı başkanımızla paylaştık ve bizlere anında olumlu yanıt verdi. Altyapı çalışmaları başladı. Bu birinci etabımız, önümüzdeki günlerde bir iki yerimiz daha var, program dahilinde onlarda yapılacak. Sayın Başkanımıza mahallemize vermiş olduğu desteklerden dolayı şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.

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