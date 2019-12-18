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Isparta'da gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavga böyle görüntülendi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Isparta'da bir gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan zanlı tutuklanırken, o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde Eray E. ile bir gece kulübünün önündeki 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eray E. tabancayla ateş ederek 4 kişiyi yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

TUTUKLANDI

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Eray E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eray E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaralılardan Can Polat'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(AA)

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Bunun adı mucize! Korkunç anlar kameradaBunun adı mucize! Korkunç anlar kamerada
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ısparta gece kulübü kavga silahlı saldırı

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
iyi yaptı silah olmasaydı 20 kişi saldıracaktı ama silahı görünce erkeklik taslayanlar kaçacak yer aradı
biri elini boynuna atıyor diğeri itiyor silahına davranmasa çok kötü dövecekler kendini savunmuş
@magme ne işi var orada?
Allahım sen akıl fikir ver insanlarımıza iyice cani olduk
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