Isparta'da gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavga böyle görüntülendi

Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde Eray E. ile bir gece kulübünün önündeki 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eray E. tabancayla ateş ederek 4 kişiyi yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Eray E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eray E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yaralılardan Can Polat'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
(AA)
Okuyucu Yorumları 10 yorum