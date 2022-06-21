Isparta merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Isparta ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı.

Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Isparta ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurt dışından iş vadiyle getirilen kadınları fuhşa zorladıkları, teşvik ettikleri, fuhuş için yer sağlayıp, aracılık ettikleri ileri sürülen B.G, A.C. ve V.Y yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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