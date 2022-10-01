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Isparta Ticaret ve Sanayi Odasının yeni başkanı Metin Çelik oldu

01.10.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta Ticaret ve Sanayi Odasının yeni başkanı Metin Çelik oldu

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) başkanlığına Metin Çelik seçildi.

ITSO 21. Dönem Meclisi, 2022-2026 döneminde görev yapacak yeni yönetimi belirlemek için Oda binasında bir araya geldi.

Mevcut başkan Mustafa Tutar ile yarışan Metin Çelik seçimi kazandı.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Öncelikle üyelerimize ve Isparta'mıza hayırlı olsun. Bugün şölen tadında bir seçim yaptık. Hiçbir tartışma olmadan, Isparta Ticaret Odası üyelerine yakışır bir seçim yaptık. Ekibimle birlikte çalışan arkadaşlara teşekkür ederim. Burada kaybeden yok, kazanan her zaman Isparta'dır, Isparta olacaktır." dedi.

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