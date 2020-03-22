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Isparta Valisi’nden KYK yurdunda kalan misafirlere moral ziyareti

ISPARTA HABERLERİ  | 22.03.2020 21:18 | Son Güncelleme

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Umre ziyaretlerini gerçekleştirdikten sonra Türkiye’ye dönen ancak Koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte bulunan Isparta ve Murat Hüdavendigar yurtlarında 14 süreyle misafir edilecek olan vatandaşları ziyaret etti, yurtta çalışan sağlık personeli ve diğer çalışanlarla bir süre görüştü.Pencerelere çıkan vatandaşlar ile yurt bahçesinden selamlaşan Vali Seymenoğlu, “Sizlerden biraz sabır istiyoruz, burada misafirimizsiniz.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Umre ziyaretlerini gerçekleştirdikten sonra Türkiye’ye dönen ancak Koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte bulunan Isparta ve Murat Hüdavendigar yurtlarında 14 süreyle misafir edilecek olan vatandaşları ziyaret etti, yurtta çalışan sağlık personeli ve diğer çalışanlarla bir süre görüştü.
Pencerelere çıkan vatandaşlar ile yurt bahçesinden selamlaşan Vali Seymenoğlu, “Sizlerden biraz sabır istiyoruz, burada misafirimizsiniz. Eksikliğini hissettiğiniz her konuda yetkililer aracılığıyla bizi bilgilendirin, bu süreci el birliği ile aşacağız” dedi.
Vali Ömer Seymenoğlu yurtta görevli sağlık personeliyle de bir süre sohbet ederek “Burada en büyük fedakârlık sizlere düşüyor, herkes elinden geldiğince görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Sizler profesyonelsiniz. Sizlerin gayreti ve el birliği ile bu günleri geride bırakacağız. Yurtlarda kalan misafirlerimiz size emanet. Sizlere iletilen her türlü isteği bizler lojistik olarak anında yerine getirmeye çalışıyoruz. Sizlerin de her hangi bir ihtiyacı olursa bizlere haber verin. Tekrar söylüyorum hep birlikte bunu atlatacağız.” dedi.
Vali Seymenoğlu ardında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde de incelemelerde bulunarak yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Vali Seymenoğlu, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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