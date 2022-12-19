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Isparta’da 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

19.12.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir aylık çalışma sonucunda, çok sayıda suç unsuru ürün ele geçirilirken, 23 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce; ateşli, ateşsiz silahlar, kesici ve delici aletlerin, sağlıksız ve kaçak olarak üretimi yapılan, zehirlenmelere hatta ölümlere yol açan sahte alkol ile cinsel içerikli ürünlerin, ayrıca vergi kaybına yol açan diğer kaçak emtia vb. illegal tüm ürünlerin satış, temin ve üretiminin engellenmesi amacıyla 13 Kasım-13 Aralık tarihleri operasyonel çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonucunda 4 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet fişek, 5 adet şarjör, 130 adet tarihi eser, 17 şişe kaçak/sahte alkol, 85 litre etil alkol, bin 681,5 litre kaçak alkol, 9 adet alkol aroma kiti, 583 adet kaçak emtia, 39 bin 200 adet boş makaron, 5 bin 80 adet dolu makaron, 7 kilogram kıyılmış tütün, 48 kilogram nargile tütünü, 835 adet kaçak sigara paket, 8 adet elektronik sigara, 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 123 adet akıllı saat, bin 776 litre kaçak akaryakıt ve 3 bin 552 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Suç unsuru ürünlere el konulup, konu ile ilişkili olarak 5607, 6136, 2863 sayılı kanunlara muhalefet suçları çerçevesinde 23 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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