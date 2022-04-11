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Isparta'da 24 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

11.04.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da 24 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 24 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu.

Tepeli Mahallesi'nde uzun süre odasından çıkmayan kızı Hatice Öcal’ın yanına giden anne, kızını yerde hareketsiz buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, Öcal’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ölümü şüpheli bulunan Öcal'ın cenazesi, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsisi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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