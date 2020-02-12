Isparta'da 3 kardeşin öldüğü yangında ihmal iddiaları

Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, üç kardeşin hayatını kaybettiği yangında itfaiyenin ihmal iddialarına ilişkin "İlk itfaiye aracımız 3 dakikada olay yerine intikal ediyor." dedi.

Tütüncü, belediye binasında düzenlenen basın toplantısında, yangınla ilgili "kara propaganda" yapıldığını öne sürdü.

112 Acil Çağrı Merkezi'nin koordineli olarak tüm kurumları bilgilendirdiğini belirten Tütüncü. "Olay yerine itikal en kısa zamanda sağlanır. İlk itfaiye aracımız, 3 dakikada olay yerine intikal ediyor. Acil su takviyesi istendiği için aracımız yola çıkıyor." dedi.

Sokakların dar olduğunu, ara sokaklara müdahalenin sabit merdivenli araçla yapılamayacağını belirten Tütüncü "Salur Mahallesi'nde yüksek yapı olmadığından özellikle yangına çıkan ilk araçlarımız, seyyar merdivenli araçlardır. Şayet biz buraya seyyar merdivenli araç değil de merdivenli aracımızı göndermiş olsaydık merdivenli aracımızla sokağın dar olduğu gerekçeleriyle yangına müdahalesi daha zor olacaktı. Acımız gerçekten büyük. İnşallah böyle elim olaylar yaşanmaz." ifadelerini kullandı.