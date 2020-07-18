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Isparta’da 40 dairelik site karantina altına alındı

ISPARTA HABERLERİ  | 18.07.2020 11:14 | Son Güncelleme

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir apartman dairesinde bulunan 5 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine toplam 40 daireden oluşan site karantina altına alındı.Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesi Ulvikale Mahallesi 1212 Sokak Birlik Siteleri 2 C blokta bulunan bir dairede 5 kişinin Kovid 19 testi pozitif çıktı.

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir apartman dairesinde bulunan 5 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine toplam 40 daireden oluşan site karantina altına alındı.
Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesi Ulvikale Mahallesi 1212 Sokak Birlik Siteleri 2 C blokta bulunan bir dairede 5 kişinin Kovid 19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ilçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla dairenin bulunduğu site 14 gün süreyle karantina altına alındı. Sağlık ekipleri de sitede filyasyon çalışması yaptı. Konuyla ilgili ilçe hıfzıssıhha kurulundan yapılan açıklamada, “İlçemiz Ulvikale Mahallesi 1212 Sokak Birlik Siteleri 2 C Blok adresinde bir dairede bulunan 5 vatandaşta Covid-19 testinin pozitif çıkmış olması nedeniyle; vakaların temaslı sayısının çok olması, (Covid-19) enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla; Ulvikale Mahallesi 1212 Sokak Birlik Siteleri 2 A-B-C-D Bloklarında bulunan bütün dairelerin (toplam 40 daire) 17 Temmuz 2020 Cuma günü saat 22.00 itibariyle ikinci bir emre kadar giriş çıkışları izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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Davraz Eczanesi
Merkez
Sinanpaşa Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Merkez
Eğirdir Eczanesi
Egirdir
Erol Eczanesi
Gelendost
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Yaşam Eczanesi
Sarkikaraagac
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