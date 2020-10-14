YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta’da 72 eğitim kurumu ‘Okulum Temiz Belgesi’ aldı

Isparta’da 72 eğitim kurumu ‘Okulum Temiz Belgesi’ aldı

ISPARTA HABERLERİ  | 14.10.2020 16:44 | Son Güncelleme

Isparta’da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü protokolü kapsamında gerekli şartları yerine getiren eğitim kurumlarına verilen ‘Okulum Temiz Belgesi’ni alan okul sayısı 72’ye çıktı.

Isparta’da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü protokolü kapsamında gerekli şartları yerine getiren eğitim kurumlarına verilen ‘Okulum Temiz Belgesi’ni alan okul sayısı 72’ye çıktı. Belgeleri okul müdürlerine düzenlenen törenle verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan protokol kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla şartları yerine getiren eğitim kurumlarına ‘Okulum Temiz Belgesi’ veriliyor. Bu kapsamda Isparta’da daha önce 24 okula bu belge verilirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törenle şartları yerine getiren 48 okula daha ‘Okulum Temiz Belgesi’ verildi. Okul müdürlerine belgeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz tarafından takdim edildi.

“48 okulumuza daha belge verdik”
Törende açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, şartları taşıyan okullara belge vermeye devam ettiklerini belirterek, “Bugüne kadar 24 okulumuza bu belgeyi vermiştik. Bugün de törenle 48 okulumuza takdim ettik. Bu belge bir yıllık bir süreç için okullarımıza veriliyor. İnşallah bir yıl boyunca arkadaşlar belgenin hakkını verecekler. Önümüzdeki yıl aynı şartları taşıdıklarında bu belgeyi tekrar alacaklar” dedi.

Yüz yüze eğitime katılım yüksek
Temel eğitim kademesinde yüz yüze eğitimin başladığını hatırlatan Yılmaz, pandemi kurulunun aldığı karar doğrultusunda hareket ettiklerini ve şuanda hiçbir sorun yaşamadıklarını söyledi. Okullarda öğrencilerin yüz yüze eğitime katılımının da yüksek olduğuna değinen Yılmaz, “Dezavantajlı bölgelerdeki okullarımızı yüz yüze eğitime açtık. Bu bizim için önemliydi. Ancak halen okulu bulunmayan yerlerde EBA ile eğitimimiz devam ediyor. Gezici EBA aracımız bir takvim doğrultusunda faaliyetini sürdürüyor. Ancak bakanlığımız bununla yetinmiyor. Televizyonda her ders için günde 3 saatlik periyotta eğitimler devam ediyor. Aynı zamanda yüz yüze eğitim sürüyor. Ders noktasında işlerin doğru gittiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde verilecek karar doğrultusunda diğer sınıflarımız da açılabilir” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için... Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için...
Ak Parti’li Elvan: "mazotu 1 Lira Yaparsak Ülkeyi Karanlığa Götürürüz"Ak Parti’li Elvan: "mazotu 1 Lira Yaparsak Ülkeyi Karanlığa Götürürüz"
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü

Isparta Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:38
Sabah
06:58
Öğle
12:49
İkindi
15:58
Akşam
18:29
Yatsı
19:44

Isparta Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Dolunay Eczanesi
Merkez
Esra Eczanesi
Merkez
Yiğitbaşı Eczanesi
Egirdir
Erol Eczanesi
Gelendost
Erturan Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Şifa Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Balık tutmak için gittiği göl kıyısında ölü bulundu
Balık tutmak için gittiği göl kıyısında ölü bulundu
Eğirdir Dağ Komando Okulu Ve Eğitim Merkezi’nde İlk Kez "teğmen" Eğitimi Verildi
Eğirdir Dağ Komando Okulu Ve Eğitim Merkezi’nde İlk Kez "teğmen" Eğitimi Verildi
Isparta'da Deprem-Merkez Üssü Kuleönü Beldesi Olan3,4 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi
Isparta'da Deprem-Merkez Üssü Kuleönü Beldesi Olan3,4 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.