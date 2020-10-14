Isparta’da 72 eğitim kurumu ‘Okulum Temiz Belgesi’ aldı

Isparta’da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü protokolü kapsamında gerekli şartları yerine getiren eğitim kurumlarına verilen ‘Okulum Temiz Belgesi’ni alan okul sayısı 72’ye çıktı. Belgeleri okul müdürlerine düzenlenen törenle verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan protokol kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla şartları yerine getiren eğitim kurumlarına ‘Okulum Temiz Belgesi’ veriliyor. Bu kapsamda Isparta’da daha önce 24 okula bu belge verilirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törenle şartları yerine getiren 48 okula daha ‘Okulum Temiz Belgesi’ verildi. Okul müdürlerine belgeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz tarafından takdim edildi.

“48 okulumuza daha belge verdik”

Törende açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, şartları taşıyan okullara belge vermeye devam ettiklerini belirterek, “Bugüne kadar 24 okulumuza bu belgeyi vermiştik. Bugün de törenle 48 okulumuza takdim ettik. Bu belge bir yıllık bir süreç için okullarımıza veriliyor. İnşallah bir yıl boyunca arkadaşlar belgenin hakkını verecekler. Önümüzdeki yıl aynı şartları taşıdıklarında bu belgeyi tekrar alacaklar” dedi.