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Isparta'da 76 yaşındaki değirmenci "yılın ahisi" seçildi

12.09.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da 76 yaşındaki değirmenci "yılın ahisi" seçildi

Isparta'da Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen törende, baba mesleği değirmenciliği sürdüren 76 yaşındaki Ramazan Yıldırım'a, "yılın ahisi" ödülü verildi.

Vali Aydın Baruş, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Salonu'nda düzenlenen törende, ahilik kültürünü yeni nesillere anlatmak ve aktarmak amacıyla kutlanan Ahilik Haftası'nı esnafla idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Ahiliğin esnafla özdeşleşmiş bir kavram olduğuna dikkati çeken Baruş, "Ahilik denilince esnaf, esnaf denilince de ahilik akla gelmektedir. Ahilik dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanatla birleşimidir. Bu anlamda ahilik işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin simgesi olmuştur." diye konuştu.

Vali Baruş ile beraberindekiler, babasından öğrendiği değirmencilik mesleğini 65 yıldır devam ettiren ve Isparta'da "yılın ahisi" seçilen Ramazan Yıldırım'a kaftan giydirerek, plaket verdi.

Programda, "yılın kalfası" seçilen Sefa Çakır'a ve "yılın çırağı" Muharrem Dönertaş'a plaket ve belgeleri takdim edildi.

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