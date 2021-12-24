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Isparta'da 808 litre sahte içki yakalandı

24.12.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da 808 litre sahte içki yakalandı

Isparta'da 808 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uludere mevkisinde bir bağ evinde sahte içki imal edildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Meskende, satışa hazır 800 litre şarap ve 8 litre viski ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Isparta sahte içki

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