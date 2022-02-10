Isparta'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle darbedildiği öne sürülen kişi öldü

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada darbedilen kişi hayatını kaybetti.

İncedere köyünde M.K. (26) ile Halit Yaman (62) arasında iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, Yaman'ı darbetti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kavganın yaşandığı araziye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Yaman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaman'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıbba gönderildi.

Kaçan M.K, Kuleönü Kontrol Noktası'nda jandarma ekiplerince yakalandı.

Yaman ile daha önceden husumetli oldukları tespit edilen H.K. (58) ve T.K. (28) de gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Hayatını kaybeden Yaman'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

