YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle darbedildiği öne sürülen kişi öldü

Isparta'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle darbedildiği öne sürülen kişi öldü

10.02.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 şüpheli gözaltına alındı

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada darbedilen kişi hayatını kaybetti.

İncedere köyünde M.K. (26) ile Halit Yaman (62) arasında iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, Yaman'ı darbetti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kavganın yaşandığı araziye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Yaman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaman'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıbba gönderildi.

Kaçan M.K, Kuleönü Kontrol Noktası'nda jandarma ekiplerince yakalandı.

Yaman ile daha önceden husumetli oldukları tespit edilen H.K. (58) ve T.K. (28) de gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Hayatını kaybeden Yaman'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandıIsparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıElazığ'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
GÜNCELLEME - Asansörde cansız bedeni bulunan kadının öldürüldüğü ortaya çıktıGÜNCELLEME - Asansörde cansız bedeni bulunan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 10 Şubat Perşembe

İmsak
06:25
Sabah
07:47
Öğle
13:17
İkindi
16:11
Akşam
18:38
Yatsı
19:54
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Son hali olay oldu! Esra Erol programını unutmadı

Son hali olay oldu! Esra Erol programını unutmadı

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Antibiyotiğe dirençli...

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Antibiyotiğe dirençli...

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Oscar adaylığı yaradı! Partneri ile Ferrari’ye hazırlanıyor

Oscar adaylığı yaradı! Partneri ile Ferrari’ye hazırlanıyor

Çocuklarda 3.doz hatırlatma aşısı hakkında merak edilenler…

Çocuklarda 3.doz hatırlatma aşısı hakkında merak edilenler…

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.