Isparta'da av sırasında arkadaşını vuran zanlının yargılanmasına başlandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde av sırasında arkadaşını vuran zanlının yargılanmasına başlandı.

Yalvaç Adliyesi'nde çocuk mahkemesi sıfatıyla Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan Tolga L. (17), taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

Sanık Tolga L, mahkemedeki savunmasında, olayın kazara gerçekleştiğini ve bu olayın yaşanmasından dolayı pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından Tolga L'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi ve duruşmayı 15 Aralık'a erteledi.

- Olay

19 Temmuz'da Enes Kabasakal (16) ile arkadaşı Tolga L, Aşağıtırtar köyünde domuz avına çıkmış. Tolga L'nin domuz zannederek ateş etmesi sonucu arkadaşı Kabasakal olay yerinde hayatını kaybetmişti.

