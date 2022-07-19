Isparta'da avda arkadaşı tarafından vurulan 16 yaşındaki genç öldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde domuz avı sırasında arkadaşı tarafından vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Enes Kabasakal (16) ile arkadaşı T.L, Aşağıtırtar köyünde domuz avına çıktı. İddiaya göre, T.L'nin domuz zannederek ateş etmesi sonucu arkadaşı göğüs bölgesinden yaralandı.

T.L'nin yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Kabasakal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gencin cenazesi, incelemenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şüpheli T.L, jandarma tarafından gözaltına alındı.



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