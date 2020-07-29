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Isparta’da bayram süresince otobüsler ücretsiz

ISPARTA HABERLERİ  | 29.07.2020 17:12 | Son Güncelleme

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner ile birlikte bayram süresince otobüslerin ücretsiz olduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Isparta’da bayram süresince otobüsler ücretsiz

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner ile birlikte bayram süresince otobüslerin ücretsiz olduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cuma günü başlayacak ve dört gün sürecek olan Kurban Bayramında halk otobüslerinin ücretsiz olacağını duyuran Başdeğirmen, hayvan pazarına seferlerin devam ettiğini, yine arefe günü tüm mezarlıklara da ikindi namazının ardından ücretsiz seferler yapılacağını söyledi.
Başdeğirmen, tüm vatandaşların Kurban Bayramını tebrik ederek başladığı konuşmasında, “Isparta Belediyesi olarak bizlerde vatandaşlarımızın bayramı huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla bazı tedbirler aldık” derken, halk otobüslerine ilişkin alınan kararlardan bahsetti.
“Vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek”
Vatandaşların kurbanlıklarını alabilmeleri, hayvan pazarına gidip, gelebilmeleri amacıyla Pazartesi günü başlayan seferlerin Perşembe günü akşam saatlerine kadar devam edeceğini söyleyen Başdeğirmen, “Halk otobüslerimiz arefe günü vatandaşlarımıza ikindi namazından, saat 17.00’dan sonra Kaymakkapı Meydanından tüm mezarlıklarımıza ücretsiz sefer düzenleyecektir. Cuma günü Kurban Bayramımızın birinci gününü idrak edeceğiz. 4 gün sürecek bayram boyunca halk otobüslerimiz vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek. Bu hizmetten ve Isparta halkına yapmış oldukları bu hediyeleri, fedakarlıkları için belediyem adına halk otobüslerimiz başkanına ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” dedi.
Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner de, bayramın biraz buruk geçeceğini belirterek, "Belediye başkanımız buruk geçecek bayramda Isparta halkımızı mutlu etmek noktasında bayram süresince otobüslerin ücretsiz olması noktasında telkinde bulundu. Bizde bunu memnuniyetle karşıladık. Esnaf, vatandaş, belediye işbirliğiyle bu sürecin devamlı taçlanacağını, bu zorlu günlerde birlikte olduğumuzu göstererek, moral olması noktasında bizde bu güzel hizmeti yapmaktan onur ve şeref duyuyoruz. Böyle güzel hizmette bizleri de vesile ettiği için sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Isparta halkımızın Kurban Bayramını kutluyorum” diye konuştu.
4 gün sürecek olan ücretsiz otobüs seferleri birinci gün 09.00, 2.gün 08.30, 3.gün 08.00 ve 4.gün ise 07.30 saatlerinde seferler başlayacak.

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