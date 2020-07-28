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Isparta’da bıçak bileme ustalarının bayram mesaisi

ISPARTA HABERLERİ  | 28.07.2020 12:37 | Son Güncelleme

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar bıçak bileme ustalarının yolunu tuttu.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar bıçak bileme ustalarının yolunu tuttu. Ustalar, vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.
Ülke genelinde olduğu gibi Eğirdir’de Kurban Bayramı dolayısıyla çarşılarda yoğunluk başladı. Bayramın yaklaşması ile birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerini biletmek için ustaların yolunu tuttu. Bıçak satıcıları ve bileyicileri de tam mesai ile artan talepleri karşılamaya çalışıyor.
"30 ile 350 TL arasında değişiyor"
Kaliteli kurbanlık bıçak fiyatlarının 30 ile 350 TL arasında değiştiğini ifade eden 25 yıllık bileme ustası Ahmet Gülcan, "Bıçak bilemeyi herkes yapabilir ama, önemli olan işi ehline bırakmak” dedi.
15 yaşından bu yana sıcak demircilik keskin aletler işiyle uğraşan bıçak bileme ustası Ahmet Gülcan, seyyar olarak Eğirdir merkeze kurmuş olduğu tezgahında vatandaşların bıçaklarını, satırlarını bilemeye devam ediyor.
Kesici aletlerin iki işlemden (ağız bileme ve kıla alma) geçtiğini ifade eden Ahmet Gülcan, “40 yaşındayım. Bu işi seyyar olarak yapıyorum. Bıçak bileme işlemini ehli olan insanların yapması daha mantıklı. Herkes bıçak sürtebilir ama bıçağın keskinliğini veremez. Bıçağın ağız keskinliğini vermesi için bazı işlemlerden geçmesi gerekiyor" dedi.
Gülcan, bıçak bileme işleminin 5 TL, satır bileme işleminin ise 10 TL karşılığında yapıldığını belirtti.
Ev hanımlarına uyarıda bulunan Gülcan, hiçbir kesici aletin bulaşık makinesine atılmamasını gerektiğini söyledi.

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