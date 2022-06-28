Isparta'da bir kadının silahla vurularak yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde bir kadını silahla vurarak ağır yaralayan kişi ile kadının eşi tutuklandı.
Eşiyle boşanma aşamasındaki Ö.Ö'yü ateş ederek yaralayan Y.B. ve kadının eşi A.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Boşanması aşamasındaki Ö.Ö. ile eşi A.Ö. dün Garip Köyü'nde tartışmaya başlamış, bunun üzerine A.Ö'nün yakını Y.B. yanında getirdiği silahla kadına ateş ederek yaralamıştı. Olay sonrası kaçan A.Ö. ve Y.B. Afyonkarahisar'da yakalanmıştı.
Öte yandan ağır yaralanan kadının yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
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