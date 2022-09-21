Isparta'da bir kişinin market tuvaletinde ölü bulunmasına ilişkin 1 tutuklama

Isparta'da bir kişinin marketin tuvaletinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan market sahibi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince M.Z'nin markette ölü bulunması üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, M.Z. ile bir eğlence mekanında eğlendikten sonra iş yerine gelen market sahibi A.K.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K.A tutuklandı.

16 Eylül'de M.Z, arkadaşına ait marketin tuvaletinde ölü bulunmuştu.



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