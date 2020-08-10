Isparta’da bir köy karantinaya alındı

Isparta’da Covid-19 vakalarının görüldüğü Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Başdeğirmen köyünde karantina uygulaması başladı.

Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Başdeğirmen köyünde bazı vatandaşların yeni tip korona virüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine köy, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Konuyla ilgili Şarkikaraağaç Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçemize bağlı Başdeğirmen köyünde yapılan testler sonucunda Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlar olması nedeniyle, vakaların temaslı sayısının çok olabileceğinden, (Covid-19) enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Başdeğirmen köyünde 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle 24 Ağustos 2020 tarihi saat 10.00’a kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.

