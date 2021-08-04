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Isparta'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

04.08.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

Çandır köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Havadan müdahale edilen yangında, arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarına destek veriliyor.

Çandır köyünün karadan ulaşımın olmadığı bölgelerinde ve Boğazköy'de, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Çevre illerden gelen itfaiye araçlarıyla da soğutma çalışması yapılıyor.

Şar Deresi mevkisinde ise bir tırda yangın çıkması sonucu alevler ormanlık alana sıçradı, ekipler müdahale ediyor.

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