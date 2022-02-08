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Isparta'da demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

08.02.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

Isparta'da demir parmaklıklara sıkışan sokak köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Kampüsü'nde demir parmaklıklara sıkışan köpeği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kampüse gelen Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri, demir parmakları kesip köpeği kurtardı.

Tedavisi için barınağa götürülen köpeğin durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

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