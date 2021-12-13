Isparta'da demir sulama kapaklarını çalan zanlı gözaltına alındı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, DSİ'nin sulama kapaklarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İlçede demir sulama kapaklarının çalındığı ihbarını alan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), sorumluların yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen M.G'nin evinde arama yapıldı. Aramada, çalınan kapaklarla tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.G'nin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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